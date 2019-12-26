Как избежать похмелья 1 января: россиянам дали ценный совет

26.12.2019, 9:05, Разное

Министр здравоохранения Вероника Скворцова посоветовала россиянам в новогоднюю ночь не переедать, больше двигаться и пить как можно меньше алкоголя. Только в этом случае они не будут испытывать головную боль 1 января.

«Надо так праздновать Новый год, чтобы голова не болела. Потому что радость и счастье от праздника с близкими человек может ощутить только в том случае, если он сильно не загружен токсическими эффектами от алкоголя или чего-либо другого», – цитирует главу ведомства Life.ru.

В беседе с журналистами Вероника Скворцова также отметила, что вести активный образ жизни нужно во все праздничные дни. По ее словам, жители регионов, где уже выпал снег, могут покататься на лыжах или санках. Если же снега нет, то достаточно обычной прогулки, передает телеканал «360».



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Последнее: Министр здравоохранения Вероника Скворцова посоветовала россиянам в новогоднюю ночь не переедать, больше двигаться и пить как можно меньше алкоголя. Только в этом случае они не будут испытывать головную боль 1 января. «Надо так праздновать Новый год, чтобы голова не болела. Потому что радость и счастье от праздника с близкими человек может ощутить только в том […]

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