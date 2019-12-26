Юрий Аксюта о шоу «Голос. Дети»: «Нам удалось пройти проверку на прочность»

26.12.2019, 9:04, Разное

Отечественный музыкальный менеджер и телепродюсер Юрий Аксюта подвёл итоги уходящего 2019 года. Скандал с пересчётом результатов финала шоу «Голос. Дети» он назвал «проверкой на прочность», которую удалось пройти успешно.
В рейтинг наиболее популярных телеэфиров Первого канала в текущем году вошли многие шоу. Несомненным лидером стала трансляция Парада Победы. Одна из строчек ТОПа досталась вокальному конкурсу «Голос. Дети», который многие зрители запомнили из-за громкого скандала с пересчётом результатов и присуждением победы всем девятерым юным талантливым финалистам.

По мнению Юрия Аксюты, ситуация с финалом шоу оказалась непростой не только для участников, но и для наставников, продюсеров и всей команды, задействованной в создании программы. Однако в итоге «проверка на прочность» пройдена и при этом удалось доказать, что в конкурсе нет места фальсификациям, так как его «основной сущностью» была и будет честность по отношению к зрителям и юным вокалистам.



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Последнее: Отечественный музыкальный менеджер и телепродюсер Юрий Аксюта подвёл итоги уходящего 2019 года. Скандал с пересчётом результатов финала шоу «Голос. Дети» он назвал «проверкой на прочность», которую удалось пройти успешно. В рейтинг наиболее популярных телеэфиров Первого канала в текущем году вошли многие шоу. Несомненным лидером стала трансляция Парада Победы. Одна из строчек ТОПа досталась вокальному конкурсу […]

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