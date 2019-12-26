Михаил Боярский: «Я брюзгливый старый ворчун»

Сегодня, 26 декабря, один из самых известных отечественных актёров театра и кино Михаил Боярский отмечает 70-летний юбилей. В одном из недавних интервью артист признался, что считает себя «брюзгливым старым ворчуном» и тоскует по прошлому.
Михаил Боярский рассказал, что в их семье не принято праздновать дни рождения, но вот, к примеру, первую годовщину внуку Григорию отметили весело и шумно. Артист с юмором признался, что ребёнок, вероятно, только тогда понял, насколько у него «сумасшедшие» родственники. Относительно своего возраста Боярский признаётся, что для него 70 – дата серьёзная, поэтому он задумывается о завершении карьеры. Во-первых, таким образом можно «освободить» место молодым талантам, во-вторых – не вызывать сожаление и грусть у зрителей, которые помнят актёра молодым, красивым и полным сил, информирует «СтарХит».
Легендарный советский Д’Артаньян не очень позитивно относится к современному миру, говоря, что он «брюзгливый старый ворчун». При этом артист понимает, что каждому времени присуще что-то своё, поэтому старается меньше критиковать, к примеру, моду на гаджеты и виртуальное общение. Сам Боярский предпочитает «живой» диалог, но и не отрицает факта, что жизнь должна идти своим чередом.
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