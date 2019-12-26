Путин с гордостью рассказал про военное достижение России: ему ответили «неудобной правдой»

Пользователи социальных сетей с иронией и сарказмом восприняли громкое заявление Владимира Путина.

После заявления российского президента Владимира Путина о военном превосходстве России к США над главой Кремля начали смеяться в социальных сетях.

Путин решил похвастаться российским вооружением и заявил, что впервые в новейшей истории Россия не догоняет Соединенные Штаты Америки в гонке вооружений, опережая Вашингтон с помощью своих передовых разработок. Путин подчеркнул, что ни в одной стране мира нет гиперзвукового межконтинентального оружия, которое есть в арсенале России.

Пользователи с пренебрежением отнеслись к словам российского президента, который никакими фактами свои слова не подтвердил. Однако вспомнили, как из-за Швейцарии полностью остановилось строительство российского «Северного потока — 2».

«Путин опять рассказал о «превосходстве российских военных технологий над США». В РФ тем временем признали, что не смогут самостоятельно, без швейцарских судов, достроить «СП-2». Швейцария! Морской гегемон! Все просто. Трубоукладчики ведь нельзя нарисовать на «Союзмультфильме», — отметили в социальных сетях.

Путин опять рассказал о "превосходстве российских военных технологий над США".

В РФ тем временем признали, что не смогут самостоятельно, без швейцарских судов, достроить "СП-2". Швейцария! Морской гегемон! Всё просто. Трубоукладчики ведь нельзя нарисовать на "Союзмультфильме" ???? pic.twitter.com/2bnOkQiFwG

— Vіtаuskаs ???????????????? (@Vitauskas_A) December 24, 2019

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Последнее: Пользователи социальных сетей с иронией и сарказмом восприняли громкое заявление Владимира Путина. После заявления российского президента Владимира Путина о военном превосходстве России к США над главой Кремля начали смеяться в социальных сетях. Путин решил похвастаться российским вооружением и заявил, что впервые в новейшей истории Россия не догоняет Соединенные Штаты Америки в гонке вооружений, опережая Вашингтон […]