Червей предложили кормить пластмассовыми отходами

26.12.2019, 8:52, Новости дня

Сотрудники Стэнфордского университета сообщили, что личинки могут спасти население планеты от загрязнения пластиковыми отходами. Способность поедать пластиковые отходы была обнаружена у мучных червей.

На протяжении длительного периода времени эксперты занимались изучением проблемы пластикового загрязнения. Оказалось, что проблему можно решить с помощью мучных червей. Эти насекомые часто используются в виде подкормки для животных, содержащихся в неволе, для некоторых видов птиц. Сами же черви питаются разным кормом, не брезгуя при этом даже искусственной «пищей» вплоть до ткани и пластмассы. В рамках эксперимента ученые отметили, что черви способны также питаться пластиковыми отходами.

Спустя время выяснилось, что полноценный рацион червей может полностью состоять из пластика, поскольку в их кишечнике он разлагается.



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Последнее: Сотрудники Стэнфордского университета сообщили, что личинки могут спасти население планеты от загрязнения пластиковыми отходами. Способность поедать пластиковые отходы была обнаружена у мучных червей. На протяжении длительного периода времени эксперты занимались изучением проблемы пластикового загрязнения. Оказалось, что проблему можно решить с помощью мучных червей. Эти насекомые часто используются в виде подкормки для животных, содержащихся в неволе, […]

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