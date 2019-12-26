Физики смогли назвать причину слипания овсяных колечек

Специалисты в области физики из Браунского университета рассказали об эксперименте, в ходе которого удалось изучить взаимодействие тел в форме дисков на поверхности жидкости и построить численную модель данного процесса.
Известно, что при плавании тела на поверхности жидкости возникает несколько сил, оказывающих влияние на его движение. Выделяют всего две основные силы: гравитацию и силу Архимеда, которые всегда направлены вдоль вертикальной оси. Также необходимо учитывать капиллярные силы, связанные с поверхностным натяжением жидкости и ее сродством с материалом тела. Физики смогли провести прямые измерения силы взаимодействия двух макроскопических тел на поверхности воды в зависимости от массы, размера и расстояния между ними.
В результате выяснилось, что традиционный теоретический анализ упускал из виду важный дополнительный фактор – наклон тел при очень близком расположении.
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