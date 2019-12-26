В московском метро женщина устроила поножовщину

В московском метро пассажирка устроила поножовщину. Злоумышленницу задержал курсант Московского университета МВД, передает телеканал «360».

По предварительной версии, инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» Замосковорецкой линии. Женщина ударила ножом другую пассажирку, после чего попыталась скрыться. Пострадавшая обратилась за помощью к медикам. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда».

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Последнее: В московском метро пассажирка устроила поножовщину. Злоумышленницу задержал курсант Московского университета МВД, передает телеканал «360». По предварительной версии, инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» Замосковорецкой линии. Женщина ударила ножом другую пассажирку, после чего попыталась скрыться. Пострадавшая обратилась за помощью к медикам. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда».