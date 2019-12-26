Организаторы Burning Man подали иск против властей США

Организаторы фестиваля Burning Man подали иск к бюро земельного управления США, рассчитывая вернуть несправедливые, по их мнению, сборы на проведение мероприятия.

Издание The Associated Press сообщает, что организаторы фестиваля, некоммерческая организация Black Rock City LLC, подала 13 декабря иск в федеральный окружной суд США в Вашингтоне, передает «Интерфакс».

Организаторы сообщили, что американские власти заставляют их компенсировать затраты на работу полиции и прочих служб во время мероприятия, а также выплачивать 3% сбор от продажи билетов.

Black Rock City LLC отмечают, они на протяжении четырех лет требуют от бюро обосновать сборы, которые ежегодно растут: если в 2012 году они составили 1,4 млн долларов, то к 2019 году – уже 2,9 млн долларов.

При этом, по словам адвокатов Black Rock City, за последние три года сборы на возмещение затрат увеличились на 291%, а количество участников Burning Man – только на 39%.

Burning Man – это ежегодный фестиваль в пустыне Блэк-Рок в Неваде, США. Мероприятие длится восемь дней, в это время в пустыне выставляются произведения современного искусства, выступают различные артисты, круглосуточно играют диджеи.

Кульминацией фестиваля является сжигание огромной фигуры человека. Впервые фестиваль состоялся в 1986 году.

В 2016 году на фестивале развеяли прах британского музыканта Дэвида Боуи.

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