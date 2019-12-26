В Одесской области взорвался газовый баллон в частном доме, есть пострадавшие – ГСЧС

26.12.2019, 8:42, Новости дня

25 декабря в селе Светлое Лиманского района Одесской области в дачном кооперативе «Рассвет» произошел взрыв газового баллона в частном жилом доме, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Было установлено, что в подвальном помещении произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим факельным горением газа из баллона. Спасатели пожар в 16.39 ликвидировали. В результате возгорания пострадали супруги, которых бригадой скорой медицинской помощи доставили в лечебное учреждение», – сказано в сообщении.

К ликвидации пожара привлекали одну единицу основной пожарной техники и шесть человек личного состава ГСЧС.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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