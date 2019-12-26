В Одесской области взорвался газовый баллон в частном доме, есть пострадавшие – ГСЧС

25 декабря в селе Светлое Лиманского района Одесской области в дачном кооперативе «Рассвет» произошел взрыв газового баллона в частном жилом доме, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«Было установлено, что в подвальном помещении произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим факельным горением газа из баллона. Спасатели пожар в 16.39 ликвидировали. В результате возгорания пострадали супруги, которых бригадой скорой медицинской помощи доставили в лечебное учреждение», – сказано в сообщении.
К ликвидации пожара привлекали одну единицу основной пожарной техники и шесть человек личного состава ГСЧС.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: By NBCnews -December 23, 2019 ABOARD THE USS HARRY S. TRUMAN — РФ играет мускулами, наращивая свое присутствие в стратегическом средиземноморском регионе, она проводит свои первые совместные с военно-морским флотом Сирии, учения, а атомный авианосец “Гарри С. Трумэн” — 90 000-тонное напоминание о дипломатии и военной мощи США — бдительно наблюдает за ними. “Трумэн” […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Новый год у каждого свой: Зимний праздник в разных культурах / 21 декабря
- NVIDIA готовит неожиданный анонс 7-нанометрового графического процессора / 4 декабря
- Эксперты назвали вредящие здоровью утренние привычки / 26 ноября
- «Выброшу все телефоны»: ревнивая Гузеева изводит мужа угрозами / 24 декабря
- Ученый: Антарктида является идеальной площадкой для подготовки к межпланетным перелетам / 26 декабря
- Мнение: Остров стабильности / 16 декабря
- Прыгающая от радости Пугачева с детьми встретила Галкина с гастролей / 10 декабря
- Пригожин нанес неожиданный удар Фриске / 20 декабря