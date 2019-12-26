Первый поезд из Москвы в Крым прибыл на вокзал Симферополя

26.12.2019, 8:37, Новости дня

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по железнодорожному мосту между материковой частью РФ и полуостровом, прибыл на вокзал Симферополя.

В рамках встречи поезда из Москвы на вокзале Симферополя состоялось открытие фотовыставки, повествующей об истории Крымской железной дороги, а также прошел торжественный митинг.

Встретить первый поезд из Москвы пришли сотни крымчан. У многих в руках были цветы и флажки с российским триколором, люди скандировали: «Крым – РФ – навсегда!». Встречали поезд глава крымского парламента Владимир Константинов и премьер правительства республики Юрий Гоцанюк.

«Запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. Это историческое и без всякого преувеличения эпохальное событие», – передает РИА «Новости» слова Константинова.

В среду первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь. Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с прибытием поезда в Крым.

В Крыму назвали возбуждение уголовного дела Украиной «обычной реакцией неадекватной власти».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.

Напомним, в среду пассажиры поезда Москва – Симферополь высмеяли уголовное дело за проезд по Крымскому мосту.



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