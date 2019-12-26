В СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев выступил с критикой решения некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
Фадеев заявил, что он «консерватор», и напомнил: «В советское время был один выходной – 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше».
При этом другой вопрос, если люди возразят – «мы и так много работаем, а зарплата маленькая», передает РИА «Новости».
«Я с ними соглашусь. Но сдвигать страну в сторону все большего количества выходных – это неправильно. Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и заметного роста доходов, а не в сторону каникул», – отметил глава совета.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать 31 декабря выходным уже в 2020 году.
До этого 31 декабря объявили выходным в ряде российских регионов. Между тем новосибирский губернатор назвал такие меры популизмом.
Законопроект о введении выходного дня 31 декабря также внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР. Они указали, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.
Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.
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