Лодка с нелегальными мигрантами затонула в Турции, много жертв

На озере Ван в одноименной турецкой провинции на границе с Ираном затонула лодка с нелегальными мигрантами. Как информирует Анатолийское агентство, минимум семь человек погибли.
Агентство сообщило, что при этом 64 человека были спасены турецкой полицией и сотрудниками экстренных служб. В лодке находились граждане Афганистана, Бангладеш и Пакистана, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в ЕС разоблачили занимавшуюся перевозкой мигрантов в контейнерах преступную сеть.
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