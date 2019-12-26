Лодка с нелегальными мигрантами затонула в Турции, много жертв

На озере Ван в одноименной турецкой провинции на границе с Ираном затонула лодка с нелегальными мигрантами. Как информирует Анатолийское агентство, минимум семь человек погибли.

Агентство сообщило, что при этом 64 человека были спасены турецкой полицией и сотрудниками экстренных служб. В лодке находились граждане Афганистана, Бангладеш и Пакистана, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ЕС разоблачили занимавшуюся перевозкой мигрантов в контейнерах преступную сеть.

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