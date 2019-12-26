Ученые открыли шесть новых раскаленных экзопланет в пределах Млечного Пути

Астрономам удалось открыть 6 раскаленных экзопланет, которые вращаются вокруг звезд в Млечном Пути. Благодаря их дальнейшему изучению исследователи смогут лучше понять процесс формирования Земли.

Сообщается, что объекты располагаются примерно в 150-450 световых годах от Солнечной системы, средняя температура их поверхностей составляет 1450 градусов по Цельсию. За последнее время специалисты нашли немало экзопланет, находящихся к своей звезде ближе, чем Меркурий к Солнцу. Первая планета Солнечной системы делает полный оборот примерно за 88 дней, а вот недавно открытая – за неделю. Их масса в среднем в 6-7 раз превышает земную, однако есть и более крупные, по размерам не уступающие Нептуну.

С помощью современных технологий астрономы планируют изучать геологию далеких планет, похожих на Землю, например, после анализа их атмосфер. Подобные научные работы показывают возможный внешний и внутренний вид нашей планеты в случае ее нахождения в иных космических условиях.

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