Сбой произошел на «оранжевой» ветке метро Москвы

Поезда временно не ходили на участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена от «Октябрьской» до «Проспекта мира» из-за пассажира на путях, движение уже восстановлено.
Столичная подземка в Twitter сообщает, что в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами.
«Движение на Калужско-Рижской линии восстановлено. Для вхождения в график понадобится некоторое время», – говорится в записи.
Накануне было остановлено движение на «фиолетовой» линии метро Москвы из-за пассажира на пути.
Кроме того, схожий инцидент с пассажиром произошел на участке Замоскворецкой линии на минувшей неделе.
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