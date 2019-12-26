Сбой произошел на «оранжевой» ветке метро Москвы

26.12.2019, 8:26, Новости дня

Поезда временно не ходили на участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена от «Октябрьской» до «Проспекта мира» из-за пассажира на путях, движение уже восстановлено.

Столичная подземка в Twitter сообщает, что в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами.

«Движение на Калужско-Рижской линии восстановлено. Для вхождения в график понадобится некоторое время», – говорится в записи.

Накануне было остановлено движение на «фиолетовой» линии метро Москвы из-за пассажира на пути.

Кроме того, схожий инцидент с пассажиром произошел на участке Замоскворецкой линии на минувшей неделе.



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