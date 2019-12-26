Мнение: Эфирная разведка 25/12/2019: санкции не должны иссякнуть, Ковчег не должен утонуть

Главной повесткой следующей пятилетки в мире станет спасение главного планетарного утопающего силами самого утопающего. Как вы догадались, под утопающим подразумеваются США.

Для тех, кто не хочет читать длинный опус о том, что же не так с «цитаделью демократии» и почему она вдруг «утопающая», попробую резюмировать коротким списком:

— в США с капитализмом случилось то, чего не предвидел даже Карл Маркс: финансовый капитал поработил промышленный и почти его сожрал. Паниковать на фондовых биржах, плодить стартапы для IPO и подсаживать потребителей на кредиты и платные подписки стало НАМНОГО выгоднее, нежели что-то по-взрослому производить. Причем, система выстроена так, что не позволяет откатить эту тенденцию обратно, так как под любым активом в Америке сегодня лежит пирамида перепродаваемых друг другу долгов.

— поскольку производить в США стало невыгодно, американские прежде товары стали (давно уже) производить в других странах, чтобы потом ввозить в США. Яркий пример — айфоны.

— по вышеуказанным причинам, в США стало невыгодно и дорого производить даже квалифицированных специалистов, которых тоже оказалось необходимо ввозить.

— в итоге США ввозит товарных и людских ресурсов в сотни раз больше, чем отдаёт.

— вся эта монструозная долговая конструкция держится пока на четырёх «ногах»:

1) военная сила США,

2) легенда о политико-экономическом совершенстве США

3) прямой контроль спецслужб США над элитами других стран

4) доминирование доллара США в качестве расчетной и резервной валюты в мире

Вот только эти четыре вещи дают возможность США так долго маскировать глубоко дефицитную экономику под рекламной картинкой «постоянного роста» и не «падать вниз стремительным домкратом«.

Ради того, чтобы это могло какое-то время дальше продолжаться, США и их финансовому капиталу (нет, не так — Финансовому Капиталу и его США(!)) придётся исполнить очень серьёзную многоходовку по сталкиванию, ослаблению и последующему ограблению других игроков.

Параллельно с этим, у мировой закулисы присутствуют обоснованные опасения того, что в перспективе до 2040 года (а, вероятнее всего, в промежуток между 2030 и 2035 гг.) на североамериканском континенте сработает некий геоклиматический риск, который сделает там прежний уклад жизни невозможным. В связи с чем признают долговременные вложения в эту территорию нерентабельными.

Риск этот осознают в Америке не все, оценки масштаба риска плавают где-то между «ерунда» и «полный песец», общего консенсуса по вопросу «бороться или бежать» там пока нет.

Но даже если этот риск не сработает, огромная финансово-долговая пирамида США рано или поздно приложит их экономику с такой силой, что не всякое цунами смогло бы.

Так или иначе, США угрожает сильный кризис в перспективе 20 лет.

Дальше будет такая полу-шуточная и полу-фантазийная врезка.

В ней я вам приведу основные геополитические векторы предыдущих 10 и следующих 5 лет со сравнительной трактовкой, что они значат для той части американских неоконсервативных элит, которые собрались «бороться» (Команда НеоКонов), и что — для закулисных элит, которые приняли решение «бежать» (Команда Ковчег).

Короткие иллюстрации в формате «один процесс, два подхода».

Всё нижеизложенное является вольной фантазией и стёбом автора, где, конечно, как всегда в «Разведках», есть доля шутки и указание на реальные ключевые риски и решения.

Вектор первый.

«Россия — это угроза всему ЦивилизованномуМиру™. За её угрожающее поведение мы будем вводить по 10 тонн новых санкций каждый год. Придумай новый повод для санкций и пришли его на короткий номер 666, победителю приз — поездка на гей-парад в Лондоне».

Команда НеоКонов:

«Для нас санкции против России — это возможность сделать и Европу, и Россию экономически и политически уязвимыми, чтобы в момент их слабости взять их под свой политический, силовой и институциональный контроль. Плюс — нам будет проще брать население Европы и России тёпленькими, если они будут унижены своими поражениями и разделены взаимной неприязнью«.

Команда Ковчег:

«Для нас санкции против России — это способ отгородить территорию вероятного «потопа» от территории «ковчега», чтобы производства, капиталы и наиболее ценные кадры постепенно перетекали из первой во вторую, а зависимость экономики «ковчега» от «утопающих» снизилась до некритических величин. Параллельно мы поможем России, Китаю и другим странам «ковчега» ввести в строй альтернативные институты (от финансов до спорта), но никому не скажем, что мы помогали — пусть всё выглядит естественным результатом борьбы«.

* * *

Вектор второй.

«Даёшь новую конкисту Южной Америки! Долой всех боливарианцев и социалистов! Все ресурсы — транснациональным корпорациям, всех рабочих — в рабы, всех индейцев — в резервации».

Команда НеоКонов:

«Получение полного контроля над ресурсами Южной Америки даст нашим корпорациям сверхприбыли, которых они не видели со времён победы над Германией или разграбления СССР после его крушения в 90-х. К тому же, капитал наконец покажет этим коммунистам, где их место«.

Команда Ковчег:

«Перед угрозой крушения привычного уклада жизни в США нам необходим крупный запасной аэродром, обладающий приличной территорией, неплохим климатом и значительными ресурсами. Если местное население и элиты будут нам заранее подконтрольны, это только плюс«.

* * *

Вектор третий.

«Воины Ислама (на самом деле ваххабизма — прим.авт) не должны просто так смотреть, как неверные топчут их землю и шикуют в богатстве. Поэтому мы слегка поможем этим «воинам Ислама» с вооружением, деньгами и тактикой, и будем смотреть, как Евразию охватывает пожар религиозной войны. Заодно мы сможем защитить наш маленький Израиль».

Команда НеоКонов:

«Евразия должна стать зоной рискованных вложений, поскольку на любой территории будет риск терактов и военных действий. Капиталы и квалифицированные людские ресурсы побегут в Америку, как делали это все предыдущие годы. К тому же, разрушенные религиозной войной государства будут требовать восстановления, а мы сможем выдать на него кредиты, в обеспечение которых разместим там свои войска и марионеток в правительствах. А ещё наши Европейские вассалы должны понимать, что миролюбие приехавших к ним мухаммедов зависит от нашей воли и их (вассалов) послушания«.

Команда Ковчег:

«Для успешной эвакуации экономического потенциала, технологий и капиталов с территорий «потопа» на территории «ковчега» мы должны решить три проблемы: 1) Создать зоны социально-политического хаоса, где потом будет «потоп», и зоны стабильности и безопасности, где «ковчег». 2) Наработать в зоне «ковчега» достаточный запас прочности, вооруженный потенциал, антикризисные технологии и опыт по борьбе с политико-экономическим хаосом, который может иметь место после срабатывания главного риска. 3) Выгнать, а также, по-возможности, «утилизировать» (друг об друга) всех нецивилизованных инсургентов с территорий, которые нам потом понадобятся, для чего в качестве «сливной ямы» использовать территории, которым потом всё равно конец«.

* * *

Вектор четвёртый.

«Даёшь инверсию морали! Весь цивилизованный мир должен понять: то, что раньше называли сексуальными извращениями и грехом — на самом деле ещё большая норма, чем сама норма, а эта их старая норма — скучна и ретроградна. Полов у человека на самом деле не 2 а где-то 39. Любые меньшинства по умолчанию должны иметь приоритет во всех правах перед большинством просто потому что они такие маленькие и их всегда все обижали, и за это все им теперь должны. Традиционная семья должна исчезнуть, потому что она устарела. Семья будущего — это свободная группа из людей без половых признаков, а детей будут выращивать специальные учреждения из пробирок».

Команда НеоКонов:

«Это нужно для сокращения численности населения, потому что 7 миллиардов ртов — это много. Наш идеал — это 1 миллиард человеческого материала высокого качества (то есть — мы), который будут обслуживать еще 2-3 миллиарда «обслуживающего персонала» (в целях политкорректности мы не называем их прямо «чипированными рабами», но вы же понимаете). Ну, и — да — эта ваша мораль никому не нужна, она всегда мешала«.

Команда Ковчег:

«Неприятно, но нам действительно нужно значительно сократить население на территориях вероятного «потопа», чтобы потом избежать тотальной давки, голода, эпидемий, одичания и прочих прелестей животной борьбы за кусок хлеба. Поскольку мы не хотим сокращать население насильственно, мы просто делаем так, чтобы в зонах «потопа» рухнула рождаемость. Обратите внимание — мы внедряем эту больную мораль селективно: на территориях будущего «ковчега» всё это дерьмо не пропагандируется, там наоборот у нас забота о традиционной семье и продолжительности жизни людей«.

Вы можете заподозрить меня в симпатии к глобальщикам, но дело не в симпатии: они просто смогли в этой ситуации предложить худо-бедно-какой-то план выживания, а неоконы — нет.

Является ли всё это договорной игрой закулисы в хорошего и плохого полицейского, или же стороны действуют независимо — оставлю решать вам 🙂

Пожалуй, есть еще две тенденции, которые существуют в параллель и в дополнение к вышеописанным векторам, и которые нам действительно угрожают.

Первая из них — это подготовка НАТО к какой-то не совсем пока понятной войне (декларируется, что хотят напасть на Россию, но направление удара выбрано странное — Калининградская область. Вероятно, кто-то решил, что за удалённый анклав Россия по-настоящему на все деньги драться не будет. Или это вообще операция прикрытия).

Вторая — это незаметное (скорее нашим СМИ, чем спецслужбам) ползучее заражение Средней Азии радикальным исламским фундаментализмом. Ячейки салафитов создаются и постепенно набирают влияние и ресурсы во всех без исключения бывших азиатских республиках СССР, а накачка идёт под контролем ЦРУ и армии США из Афганистана, про что буквально орут в нашу сторону хором и талибы, и официальные делегации из Кабула.

В конечном счете, я думаю, что англосаксы постараются раскрутить ячейки ваххабитов в абсолютно всех точках планеты, где распространён Ислам. Используют в своих целях известные доктринальные уязвимости этой религии в части бития «неверных».

Почему я описал эту опасную тенденцию отдельно от сказки про «воинов Ислама» — потому что территории Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Казахстана — это вполне очевидный «ковчег», а не зона «потопа». Розжиг там религиозно-националистической бойни (с противопоставлением республик России) — является скорее чистым проектом англосаксов по ресурсному разграблению. Хотя допускаю наличие некоего стратегического задела под возвращение в этот регион влияния России, в качестве ответа на угрозу.

Но прохождения точки невозврата и превращения республик в «халифаты» и наркоплантации нам допускать нельзя — у нас там слишком открытая и протяженная граница.

В общем, будущая пятилетка сулит нам что угодно, но только не возможность спокойно сидеть на пятой точке, медитировать на старые обои и ныть о недополученных государственных дотациях.

Во-первых, придется прекратить прокрастинировать решение некоторых внутренних проблем, пока из проблем они не дорасли до категории бед. Прежде всего я тут про образование, уровень продукции культуры и работы с молодёжью. Во вторую очередь — о профпригодности и критериях найма на работу людей, принимающих решения на уровнях ниже министров. В третью очередь — о повышении зрелости процессов. Про всё перечисленное уже отдельно писал и ещё буду писать.

С таким качеством персонала наши ракеты до Луны не долетят.

В связи с этим в ближайшие годы неизбежно увидим возвращение в обиход некоторых методов и решений из арсенала наследия Иосифа Виссарионовича. Скорее всего, речь не о расстрелах 🙂 И вообще личности Сталина на гос. уровне стесняться, я надеюсь, наконец перестанут.

И вот еще точка интереса для любознательных. Вы наверняка знаете, что в России сейчас появляются интересные новые образцы технологий. Но обратите внимание, ЧТО это за технологии.

Вот китайцы обучаются квадрокоптерами доставлять посылки от магазина до подъезда. А у нас — почти в половине случаев это технологии перемещения, жизни и работы в промёрзшей или заболоченной глуши, генерации энергии в этой же глуши из ветра, солнца и атома при минимальном обслуживании, строительства мостов, дорог и тоннелей по мерзлоте и сейсмоопасным зонам… Обитаемые тёплые и уютные базы почти у Северного Полюса. Танки и зенитные комплексы, работающие в полярных условиях. Ледоколы с пушками и ракетами. Ледоколы-танкеры. Ледоколы-буксиры. Скоро будут пассажирские и прогулочные ледоколы, не смейтесь. Анонсирована супер-верфь для постройки крупных атомных кораблей именно ледового класса. Вездеходы, скоростные сваебойные машины, самолёты и вертолёты с расчетом на эксплуатацию на лютом морозе. Новые реакторы, использующие в качестве топлива отходы от старых реакторов. Я думаю, что к середине 20-х возродят экранопланы или транспортные дирижабли.

Декларируют просто хипстерскую «цифровизацию», а на деле — технологии для выживания и работы в Арктике и критических условиях. Из которых, вообще-то, состоит половина страны. Это тенденция минимум на два-три десятилетия. И она тоже взялась не просто так.

И ещё, уж коль скоро обозвались «ковчегом», помнить нужно всякому его жителю: «Ной не ныл, и ты не ной».

«Не век же нам мукать бедой и плакать о хлебе» ©БГ

На сегодня всё.

Бдите.

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эта история была на днях рассказана пользователем сайта Reddit с ником "WilliamMunny23", который является жителем штата Техас, и произошла еще в 1994 году. Очевидец был тогда молодым парнем, записался в армию и как раз ехал по дороге из городка Грейпвин на военную базу Lubbock Texas. Он ехал по шоссе I-20 и по его словам после […]