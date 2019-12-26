Мнение: В Польше с ужасом ждут, какие еще документы найдет Путин в архивах России

После относительно мирных высказываний президента Польши Анджея Дуды и главы его канцелярии Кшиштофа Щерского в адрес России между Варшавой и Москвой разгорелся очередной публичный конфликт. Страсти накалились после короткой ремарки президента России Владимира Путина про роль Польши в преддверии Второй мировой войны.

В прошлом российский лидер при упоминании стран Запада, виновных в создании ситуации, приведшей к войне, особого внимания Польше не уделял. Хотя Польша здесь далеко не главная, только Варшава решила прокомментировать историческую справку Владимира Путина, с которой он выступил во время саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Резкую оценку действий польского руководства в преддверии Второй мировой войны президент России повторил еще несколько раз во время других официальных выступлений. Несомненно, все это связано с кампанией уничтожения памятников советским воинам в Польше, а также с подготовкой к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

С соответствующим заявлением выступило и МИД Польши. Любопытно, что в основной своей части ответ Варшавы не опровергает исторических фактов, приведенных Путиным, а содержит эмоциональные оценки разных исторических периодов, в том числе тех, которых в своей речи президент России не касался.

Польская сторона вообще не комментирует участие Варшавы в разделе Чехословакии 1938 года, зато активно напоминает про репрессии 1937 года в отношении польского меньшинства в СССР.

Да, эти трагические события, безусловно, часть сталинских репрессий, но в данном случае они проводились против советских граждан, и признавать их действиями против польского государства бессмысленно. Проблемы национальных меньшинств в СССР никак не связаны с межгосударственными отношениями. Доказать взаимосвязь этих трагических событий с агрессией Польши против Чехословакии вообще никак не получается.

Далее польский МИД перешел к теме выселения этнических поляков советскими властями после начала войны. Но сравнивать переселение граждан и депортацию народов в СССР с планомерным геноцидом, осуществляемым нацистской Германией, никому из историков даже в голову не приходит. Тем более когда читаем дальше про послевоенные преследования инакомыслящих в Польше. Кстати, российский президент в своей речи дал довольно однозначную отрицательную оценку этого аспекта новейшей российской истории. Польский МИД же отвечает на тезисы, которых в выступлении Владимира Путина просто не было.

В заявлении МИД Польши есть лишь два момента по сути и содержанию выступления Путина. Первый — предполагаемая готовность к сотрудничеству советского руководства с Третьим рейхом. МИД Польши утверждает, что определенные контакты, которые впоследствии привели к известному пакту Риббентропа — Молотова 23 августа 1939 года, имели место еще весной; посол СССР Алексей Мерекалов якобы в апреле предлагал немецкому руководству политическое сотрудничество между странами. В связи с этим действительно стоит опубликовать календарь контактов и соглашений с Берлином в довоенные годы.

Второй момент: ситуация на 17 сентября 1939 года — момент пересечения польско-советской границы Красной армией. В Польше доминирует риторика про агрессию СССР, в России скорее готовы утверждать, что на этот момент Польша была уже упавшим государством, а ее руководство находилось в процессе эвакуации из страны. Данный вопрос стоит обсуждать и расследовать с разных точек зрения. С правовой — насколько Польша 17 сентября являлась субъектом международного права и кто легитимно представлял ее интересы. С политической — существовала ли угроза физического уничтожения части населения ее восточных областей (в частности, еврейского), если эти территории попали бы под оккупацию Третьего рейха. С геостратегической — насколько данное решение советского руководства было связано с попыткой защиты безопасности СССР путем отодвигания границы на запад.

На все эти вопросы, так же как и на вопросы о природе польского антисемитизма и русофобии довоенной Польши, должны ответить научные исследования профессиональных историков. У России есть свои архивы, у Польши — другие документы. Единственный выход: возобновление работы Российско-польской группы по сложным вопросам, в состав которой вошли ученые и историки обеих стран. Группа была учреждена в итоге договоренностей, достигнутых во время визита Владимира Путина в Польшу в 2002 году, но реальные действия активно предприняла только после 2008 года, опубликовав несколько важных научных трудов — плодов совместной работы польских и российских академиков. После 2014 года работа группы практически приостановлена, большинство польских ученых уже отказалось от работы в ее составе — не потому, что обсуждать с российской стороной нечего, а в связи с тем, что курирующий ее активность МИД прекратил любую поддержку, да и историческая политика нынешнего правительства совсем не способствует диалогу ученых.

Кстати, в заявлении польского МИДа говорится про необходимость активизации группы, но никаких шагов в этом направлении не предпринимается. Вполне обоснованно об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Диалога на межгосударственном уровне, вероятнее всего, вообще в ближайшее время не будет. В выступлениях Владимира Путина на польскую историческую тему прозвучали как минимум три момента, вызывающие чувствительную реакцию польских властей. Первый — неоспоримый факт, что довоенная Польша вела неграмотную и недальновидную внешнюю политику, которая в итоге привела к ужасам Второй мировой войны. Современная антироссийская политика Варшавы очень напоминает тогдашнюю антисоветскую; не исключено, что польские элиты наступают на одни и те же грабли. Второй — политическая идентичность режима Ярослава Качиньского и его партии основана на традиции авторитарного режима, существовавшего с 1926 по 1939 год. Любая критика политики этого периода воспринимается как удар по исторической легитимности нынешнего руководства. Третий — болезненная точка антисемитизма, особенно в условиях давления американских еврейских организаций по теме реституции имущества.

Кроме заявления МИД Польши, из-за католических праздников пока политических дискуссий на тему выступлений российского президента нет. Несомненно, бурное обсуждение начнется после Нового года. Предположительно, архитекторы польской исторической политики пока размышляют, как реагировать. И с ужасом думают о том, какие еще интересные документы может найти в российских архивах Владимир Путин.

Матеуш Пискорский

Иллюстрация: ТАСС

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Источник: Конт

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