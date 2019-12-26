Мнение: Пролетариат

Это будет очень короткий материал, построенный на фальсификациях, натяжках, переходах на личности и некорректных сопоставлениях. Вместо чтения отправился бы он на помойку, да вот загвоздка: объяснить оглушительный провал «краснознамённой революции» и проекта «СССР 2.0» до меня многие пытались, тысячи слов говорили — ни черта непонятно. А тут внезапно стало понятно. Сам понял — осталось вам рассказать.

Короче. Гляньте на эту фотографию и узнаете, почему пролетарский переворот отменяется.

Если вас интересует средство производства, присущее запечатлённым на острие борьбы «представителям рабочей партии», внимательно вглядитесь в правую ручонку того пролетария, что пять минут назад вышел из пролетарского барбершопа. Левый нижний угол знамени. Видите? А я всё разобрать не могу — это серп? Молот? Сварочный аппарат? У вас какие версии?

Зато красное знамя с кулачком. И подпись — чтоб не перепутали, кто тут настоящий «рабочий». Без подписи, я полагаю, заходить на территорию настоящих рабочих кварталов гражданам, имеющим подобный внешний вид, до сих пор достаточно рискованно: примут за хипстера, могут и побить. А уж в «святые девяностые» обладатели столь холёного портрета выхватили бы телесных повреждений от первого же ПТУшника. И в этом — первая причина неудачи «ренессанса коммунистической идеи» на необъятных просторах страны: физическое несоответствие «борцов» и их целевой аудитории.

Вам мой спич покажется надуманным, ведь каждый помнит с детских лет: «внешность — не главное». Согласен и я с всеобщими идеями гуманизма, они прекрасно смотрятся, пока сохнут, зажатые на манер гербария, меж книжных страниц. Но место книг — в шкафу, а жизнь, как учил Венедикт Ерофеев, посрамляет и элементарную, и высшую математику. В жизни после триумфа Владимира Путина на президентских выборах 2018 года Россия покрылась как грибами «революционными рабочими партиями», требующими рушить власть. Под их красными флагами шагает «угнетённый олигархами трудовой народ», а настоящий трудовой народ, заглянув под знамя, видит вот эти лица:

…и понимает, что облик нового вождя подозрительно знаком.

Русские граждане на память не жалуются, чем очень злят дирижёров новой генерации «краснофлагого строя». Давно пора уже вроде как забыть «святые девяностые» и уверовать в жизненную необходимость нового майдана — не хотят. И кто победил во Второй мировой войне — помнят. И тем более помнят прошлогодние высказывания малолетних очковых оппозиционеров, вещающих без стыда и совести про народ — «невоспитанное необразованное быдло». Спустя год за подобными идеологами предлагается следовать заводскому сварщику на том лишь основании, что они украли в школьном запаснике красный флаг и нарисовали на нём кулачок? И ещё подписали: «ра-бо-чи-е». И «ре-во-лю-ци-я». Вы серьёзно? Рабочие?

Время летит, «интернет-коммунисты» бесятся: вы с каких пор самостоятельно думать научились, быдло русское? Ау, ватники! Вам показали красный флаг, что ещё непонятно? В методичке чёрным по белому: при виде красного флага вы обязаны бросить работу, выбежать на улицу и свергнуть Путина. Ленивые скоты! Заставляете ждать уважаемых людей с хорошими лицами!

Интернет-коммунисты требуют «власть народу». Интернет-коммунисты жалуются на нищету.

И знаете, граждане, глядя на спрятавшихся за «тряпкой с кулачком» малолетних революционеров, понимаешь, почему такие, как они, жалуются на нищету. Дело в том, что кровавый олигарх Путин никак не рассчитывает платить за «фриланс в интернете» столько, чтобы хватало на модный барбершоп и десятый айфон. Отпускать подобных «пролетариев» на пенсию в тридцать лет тоже не собирается. Вообще угнетает «рабочий класс». И никаких признаков улучшения в будущем, ибо данный рынок труда критически перегружен бездельниками, больными манией собственной исключительности. Для таких «рабочих» в государстве денег нет. Более того: не предвидится.

Голодает народ — гневные фрилансеры, напялив свои «очки в актуальной оправе» и сходив в барбершоп на «актуальную причёску и бородку с распариванием», сгрудились под красной тряпочкой и озираются: где же токари, сварщики, крановщики и прочее «быдло», стремящееся к ним в единый строй? Почему же заводские «мазуты» никак не уяснят себе необходимость революции, когда же железный кулак восставшего рабочего скинет власть путинских кровавых олигархов? Что мы сделали не так?

Успокойтесь, всё так. Сварщики и токари очень хотят восстать вместе с вами, просто времени нет: работают. И рады бы под красный флаг — да вот зарплата высокая. Никак не получается с подобным ежемесячным окладом ощутить голод народа и революционность ситуации.

Эх. Вот были бы они как положено — фрилансеры… вот тогда бы они тоже стали «рабочие», а пока они — рабочие, шансы на успех «твиттерских коммунистов» в их среде равны нулю. И поднять на восстание против «олигархов Путина» у красного флага с кулачком получится только клинических лодырей в актуальном барбершопе. Именно они у нас нынче — «голодающий народ».

Не имеющий с настоящим пролетариатом ничего общего.

Доброй ночи и удачи.

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Источник: Конт

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