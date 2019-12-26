Алёна Водонаева вступилась за право женщин на аборты

Блогер и телеведущая Алёна Водонаева возмутилась рекомендацией Минздрава Самарской области для частных клиник отказывать пациенткам в их намерении сделать аборт. Экс-участница телешоу «Дом-2» вступилась за право женщин выбирать, рожать им детей или нет, а также высказалась в негативном ключе о «нищих многодетных семьях».

Алёна Водонаева считает, что к вопросу планирования семьи следует подходить со всей ответственностью, основательно продумав, скольких детей родители в действительности в состоянии «поставить на ноги». Модель напомнила: ребёнку нужно не просто дать жизнь – его необходимо обеспечить достаточным питанием, качественной медициной, образованием, в том числе и высшим, одеждой и другими вещами. Кроме того, дети должны получать от родителей, помимо материальных вещей, внимание и заботу, правильное воспитание. Также и матери с отцом следует выглядеть достойно в глазах их ребёнка, хорошо одеваться, достаточно питаться и тому подобное, а не отказывать себе во всём, вкладывая последние ресурсы в своё чадо и в итоге, как нередко бывает, получить за это с его стороны «чёрную неблагодарность». Если на все данные пункты жительница отвечает отрицательно, телеведущая не советует ей рожать.



Алёна Водонаева подчеркнула: своей стране она желает только добра и процветания, однако реальность для неё оказалась таковой, что она больше не верит в «светлое будущее». Поэтому рожать в РФ, рассчитывая лишь на помощь со стороны государства, недопустимо, уверена блогер.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В лагере уже проводят проверку по факту случившегося,шутник может лишиться должности. В Сети разошлась фотография детей, уложенных на пол в фигуру свастики. Как пишет «Сиб.Фм», снимок сделан в помещении детского загородного лагеря «Чайка» в Бийске. Фото на своей странице в соцсети разместил 21-летний вожатый, подписав публикацию фразой «Люблю свою работу». Фотографию позже разместили в паблике […]