Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследование ФБК о телеведущей Наиле Аскер-заде

Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о том, что телеведущая Наиля Аскер-Заде и жена премьер-министра России Светлана Медведева пользуются частными самолетами, ранее принадлежавшие дочерней компании госбанка. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

«Я посмотрю, какие действия предпринять на этот счет. Какие-то действия предприму, наверное. Я подумаю еще. Понимаете, это его работа — бросать грязь и на этом наживать свой капитал. А зачем мне ему помогать? Понимаете, бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь… Пускай, это его [Навального] работа. Я это не буду комментировать больше», — сказал Костин.

В начале декабря ФБК опубликовал расследование об имуществе ведущей телеканала «Россия 1» Наили Аскер-заде. В нем утверждается, что она летала на самолете, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ. Сейчас же он зарегистрирован на не раскрывающий владельцев офшор в Белизе, в расследовании говорились, что он якобы связан с Андреем Костиным.

В другом расследовании фонда говорилось, что Светлана Медведева регулярно совершает рейсы на бизнес-джете Bombardier Global Express 5000, который ранее принадлежал дочерней компании госбанка ВТБ.

В ВТБ Лизинге заявили, что упоминаемые в расследованиях ФБК бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, их продали в 2017 году из-за угрозы санкций. Однако, по данным ФБК, борт, на котором, предположительно, летает Медведева, в 2016 году садился на границе Нижегородской области с Муромом, где она участвовала в праздновании 2 июля Дня семьи в честь святых Петра и Февронии, то есть, до продажи самолетов, о которой рассказали в ВТБ.

Источник: Новая газета

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