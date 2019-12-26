Путин рассказал о недостатке сна

Президент Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время выделял на сон всего по четыре-пять часов.
Телеканал «Россия 24» показал кадры того, как Путин в перерыве разговаривает с Тимченко. Предприниматель сказал президенту, что тот много работает и устает на работе. «Надо все-таки уделять время тренировкам», – отметил бизнесмен, передает РИА «Новости».
В ответ Путин рассказал, что не высыпался в последнее время. «Мало спал – четыре-пять часов. Маловато», – сказал президент.
Матч прошел в среду вечером. В одной команде с Путиным сыграли министр обороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в том числе Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов. Среди их оппонентов были, в частности, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев.
В среду глава российского правительства Дмитрий Медведев пожелал президенту Владимиру Путину хорошего Нового года и по возможности «немножко отдохнуть».
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