Нефть подорожала в ожидании данных по запасам в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут в ожидании снижения запасов сырья в США и на усилении оптимизма относительно перспектив торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,3% – до 67,47 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,41%, составив 61,36 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Поддержку стоимости нефти оказывают ожидания того, что минэнерго США в конце недели сообщит о снижении запасов сырья в стране на прошлой неделе примерно на 1,8 млн баррелей после сокращения на 1,1 млн баррелей неделей ранее. Обычно данные за предыдущую неделю выходят в среду, однако в связи с рождественскими праздниками публикация перенесена на пятницу. В среду на сырьевых рынках торги не проводились в связи с католическим Рождеством.

Кроме того, поддержку настроениям инвесторов оказывают ожидания скорого подписания торговой сделки между США и Китая. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал в среду, что делегации стран поддерживают тесный контакт по вопросу подписания первой части торгового соглашения.

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