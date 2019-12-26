«Вы ее убиваете»: Разин обвинил Зеленского в страшном предательстве

Руководитель группы «Ласковый май» рассказал, что украинская певица Нина Кирсо уже длительное время находится в тяжелом состоянии. 55-летнюю артистку госпитализировали в июне прошлого года с подозрением на кровоизлияние в мозг. В течение восьми месяцев звезда находилась в коме и лишь благодаря помощи врачей смогла очнуться.

По словам Андрей Разина, родственники певицы больше не могут поддерживать ее материально. Артист заявил, что готов помочь Нине Кирсо и даже обратился за помощью к высокопоставленным лицам на Украине, однако его просьбы так и не были услышаны.

«Дискотека «Союз» готова оказать ей помощь, но никто не может решить этот вопрос. Я обращался к министру культуры Украины с просьбой разрешить провести 19 концертов на территории Украины в поддержку Нины Кирсо, но ничего не меняется», – рассказал он в личном микроблоге.

Музыкальный продюсер назвал бездействие украинского президента «большим предательством». «Вы своим бездействием убиваете Нину, потому что она не получает помощи. Как можно нам передать ей деньги, как можно поддержать ее супруга, как можно поддержать ее сына?», – продолжил свою мысль Андрей Разин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 24 Дек 2019 в 10:33 PST

Участник группы «Ласковый май» попросил Владимира Зеленского вспомнить о том, что он тоже когда-то был артистом. На странице в социальных сетях Андрей Разин призвал украинского лидера не смешивать политику и простых людей. «Скажи мне лучше, как артист, как помочь Нине?», – заключил он.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Первый замглавы узбекистанского МИД Ильхом Нематов приветствовал оценку британского журнала Economist, который ранее назвал Узбекистан «страной года». «Да, я очень рад. Это очень авторитетный журнал. Если Economist признает те реформы, которые происходят в Узбекистане в экономической сфере, это значит, что действительно наши экономические реформы продвигаются вперед очень хорошими темпами… Поэтому большое спасибо», – сказал Нематов, […]