Россиян ожидает взлет цен на услуги ЖКХ

26.12.2019, 8:12, Разное

Впрочем, ожидать резкого поднятия цен сразу же после Нового года не приходится. Плата за коммунальные услуги повысится в июле наступающего года. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить всего один раз в год.

«В 2020 году цены увеличатся один раз – с 1 июля, в среднем по стране
на четыре процента. В 2019-м тарифы повышались дважды, поскольку учитывался рост НДС
на два процента, в дальнейшем эта практика использоваться не будет», – передает URA.ru слова представителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В российских регионах тарифы на услуги ЖКХ повышаются ежегодно.
Обусловлена эта необходимость инфляцией. Поскольку рост цен должен быть
примерно в тех же пределах, правительство устанавливает для субъектов
порог, который они не могут превысить.

Как сообщает телеканал «360», рост на некоторые виды ЖКУ в регионе может различаться, однако суммарно не должен превышать установленные законодательством индексы. Стоит заметить, что для каждого субъекта России определяется индивидуальный индекс.



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