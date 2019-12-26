Турция утвердила меморандум с ПНС Ливии по военному сотрудничеству

Турция утвердила заключенный с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент страны Тайип Эрдоган. Указ об этом был опубликован в официальном издании Resmi Gazete.
«Принято решение одобрить подписанный 27 ноября в Стамбуле меморандум о безопасности и военном сотрудничестве между правительством Турецкой Республики и Правительством национального согласия Ливии», – сказано в документе, передает РИА «Новости».
В начале недели Эрдоган обещал в случае необходимости увеличить военную поддержку ПНС в Ливии. А ранее стало известно, что ПНС одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией.
Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли РФ спасти Ливию от турецкого военного вмешательства.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Алла Пугачева высказалась по поводу участия Ольги Бузовой на «Голубом огоньке». Она раскритиковала поведение своей коллеги и ее вокальные данные. Ольга Бузова в прошлом году уже пыталась покорить музыкальный Олимп отечественной эстрады. Она приняла участие в «Голубом огоньке», который считается одним из главных событий года, где собираются самые прославленные звезды российского шоу-бизнеса. Однако, певица была […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперты назвали вредящие здоровью утренние привычки / 26 ноября
- Мнение: Цензура свирипеет / 12 декабря
- Мнение: Почему молодёжь на самом деле хочет уехать / 27 ноября
- Лев Лещенко попросил коллег оставить Софию Ротару в покое / 25 ноября
- Ученые нашли способ, как регенерировать волосковые клетки во внутреннем ухе и вернуть утраченный слух / 5 декабря
- Мнение: Запрет / 9 декабря
- Исконная русскость / 1 декабря
- Число отравившихся газом в Нижегородской области выросло до 45 / 25 ноября