Курс гривны к доллару укрепился до 23,26 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 26 декабря.

Курс гривны к доллару США укрепился на две копейки: с 23,28 грн/$ до 23,26 грн/$.

Курс гривны к евро повысился на одну копейку: с 25,78 грн/€ до 25,77 грн/€.

Курс гривны по отношению к российскому рублю остался прежним: 3,74 грн/10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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