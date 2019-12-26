«Настроена очень воинственно»: Степаненко и дочь объединились против Петросяна

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Последнее: Алла Пугачева высказалась по поводу участия Ольги Бузовой на «Голубом огоньке». Она раскритиковала поведение своей коллеги и ее вокальные данные. Ольга Бузова в прошлом году уже пыталась покорить музыкальный Олимп отечественной эстрады. Она приняла участие в «Голубом огоньке», который считается одним из главных событий года, где собираются самые прославленные звезды российского шоу-бизнеса. Однако, певица была […]
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