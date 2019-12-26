Началось последнее в 2019 году затмение Солнца

26.12.2019, 8:05, Новости дня

Последнее солнечное затмение в 2019 году будет кольцеобразным и пройдет 26 декабря, но с территории РФ его почти не будет видно, сообщил Московский планетарий.

«На территории РФ кольцеобразная фаза затмения наблюдаться не будет», – передает РИА «Новости» сообщение планетария.

Максимальная фаза затмения начнется в 8.17 мск и продлится 3 минуты 40 секунд. Само затмение начнется в 6.36 мск и завершится в 9.56. Его будет видно из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Омана. Затем область видимости пройдет Индийский океан, после чего Луну смогут увидеть на юге Индии и в Индонезии. В пике затмение будет видно в районе Сингапура, после чего полоса видимости покроет Тихий океан.

Небольшие фазы затмения (не кольцеобразные) будут видны на крайнем юго-востоке Европейской части РФ на восходе Солнца и юге Сибири. На Дальнем Востоке затмение произойдет уже на заходе Солнца. Отмечается, что наибольшая фаза затмения с территории РФ будет видна из Дагестана.

Напомним, это затмение станет пятым в году: 6 января и 2 июля прошли частное и полное затмения Солнца, а 21 января и 17 июля – полное и частное затмения Луны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Алла Пугачева высказалась по поводу участия Ольги Бузовой на «Голубом огоньке». Она раскритиковала поведение своей коллеги и ее вокальные данные. Ольга Бузова в прошлом году уже пыталась покорить музыкальный Олимп отечественной эстрады. Она приняла участие в «Голубом огоньке», который считается одним из главных событий года, где собираются самые прославленные звезды российского шоу-бизнеса. Однако, певица была […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика