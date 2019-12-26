NASA: В канун Рождества мимо Земли пролетел огромный астероид 2019YU

Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA рассказали о пролетевшем мимо Земли в канун Рождества огромном астероиде 2019 YU. Примерная высота небесного тела, по оценкам экспертов, равняется известной башне в Пизе, то есть, 55-56 метров.

Скорость движения данного астероида – около 58 000 км/час, диаметр – от 62 до 140 метров. По данным учёных, обозначенный как околоземный объект 2019 YU потенциальной опасности для планеты не представляет, но был крупнейшим небесным телом из пролетавших мимо Земли в Рождество.

Уже 26 декабря к Голубой планете приблизится другой астероид – 2000 CH59, относящийся к группе Атона и сравнимый размерами с небоскрёбом Бурдж-Халифа (828 м) в Дубае. Специалисты говорят, что падение данного объекта могло бы за несколько секунд «стереть с лица Земли» какой-нибудь из крупных городов, но, по прогнозам, этого точно удастся избежать.

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