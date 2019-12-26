В «Транснефти» оценили угрозу Лукашенко «забрать» две трубы «Дружбы»

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал политическим заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о планах Минска «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» для реверса нефти из Польши.

«Скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят», – отметил Токарев, передает РИА «Новости».

По его словам, подобные идеи требуют экономической проработки, и никто не будет принимать нерациональных решений. Токарев подчеркнул, что многие предложения Лукашенко «очень трудно реализуемы» и предусматривают продажу нефти по мировым ценам. Кроме того, добавил он, что реверсные поставки через Польшу существенно увеличат расходы на логистику.

Во вторник Лукашенко заявил, что если не удастся договориться с Россией по энергетическим вопросам, Минск будет качать нефть реверсом из Польши, используя две трубы нефтепровода «Дружба». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, заявил, что у Минска есть возможность выбрать альтернативного поставщика энергоносителей, и это полностью коммерческий вопрос, а нынешний уровень интеграции двух стран не предусматривает равных условия для потребителей в РФ и Белоруссии.





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