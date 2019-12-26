Опубликовано видео госиспытаний новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

Минобороны опубликовало видео государственных испытаний нового мобильного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Гибка-С», созданного для Сухопутных войск на базе бронированного автомобиля «Тигр-М».
В Минобороны отметили, что «Гибка-С» обеспечивает дистанционный пуск зенитных управляемых ракет всех типов переносных зенитных ракетных комплексов отечественного производства.
Также уточняется, что данный комплекс функционирует в единой системе управления тактического звена и обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке.
Испытания «Гибка-С» завершились на прошлой неделе.
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