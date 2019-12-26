Курск. Минус версия (Часть 1)

История о том, от чего именно взорвалась атомная субмарина «Курск», осталась покрытой таким же мраком тайны, как и в самом начале этой истории 20 лет назад.

Официальная версия о том, что взорвалась торпеда, из которой вылилось топливо, никого не устроила с самого начала, а потом выдвигались другие версии о том, что она была кем-то атакована и в нее попала торпеда.

Просто напомним, что инцидент случился во время проведения крупных военно-морских маневров СФ РФ и поэтому было объявлено закрытие зоны учений.

Понятно, что американцы, а может быть, и не только они, наблюдали за ходом учений, но очень мала доля вероятности, что американская субмарина вошла бы в зону проведения учений со стрельбами и прочим. Скажем так, в этом просто нет никакого смысла.

Тем не менее, различные специалисты высказали свои серьезные сомнения по поводу целесообразности поднятия только уцелевшей части субмарины, а не всей подлодки, в том числе, и с разрушенной передней частью.

Оно и понятно, ведь именно там можно было обнаружить улики, прямо указывающие на причину аварии. Но именно эта часть Курска была отрезана и осталась в море, и участок этот отутюжили глубинными бомбами.

Тем не менее, на фотографии поднятой части подлодки было обнаружено частично сохранившееся входное отверстие, размером соответствующее калибру торпеды. Это говорило о том, что лодка могла быть действительно торпедирована.

Дальше пошла сплошная конспирология о том, чья это могла быть торпеда, и в конце концов, эти рассуждения вылились в две версии. Первая – торпеда была американская и выпустила ее неизвестная субмарина, которая ушла с места инцидента.

В подтверждение этого даже демонстрировались какие-то спутниковые снимки американской подлодки со следами повреждений внешнего корпуса, в одном из портов Норвегии.

Но эта версия не нашла большого количества сторонников даже невзирая на то, что спихнуть вину на американцев представлялось самым вкусным блюдом из конспирологического меню.

Думаю, что этот номер не прошел по простой причине. Если в учениях принимали участие все самые боеспособные корабли и у них на глазах безнаказанно потопили атомную подлодку, а они даже не увидели, кто это сделал, не говоря уже об атаке «обидчика», который явно нарушил зону запрета, то все флотское и не только флотское руководство надо было отдавать под трибунал.

В итоге, наряду с официальной и крайне бестолковой версией о взрыве торпеды «Шквал», осталась еще одна. Как известно, кавитационная торпеда «Шквал», которая развивает огромную скорость, примерно в 6 раз выше самых скоростных современных торпед, и по разным данным, – в 200 узлов, хоть и стояла на вооружении российского флота, но все равно не далеко продвинулась от экспериментальной фазы жизни изделия.

И вот в связи с этим, была высказана еще одна версия. Якобы, Курск выпустил торпеду, но она сделала круг и навелась на Курск и по сути – поразила субмарину, которая ее и выпустила.

Такая экзотическая версия была интересна не только своей сутью, но и тем, что для публики все же сохранялась отдушина для предположений о том, что лодка таки погибла в следствие торпедной атаки.

Слишком много было косвенных данных, которые на это указывали, и в какой-то момент эта версия могла стать основной, и тогда все можно было списать на сбой капризной системы вооружений.

(окончание следует)

Линия Обороны

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