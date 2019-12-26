Курск. Минус версия (Часть 2)

Но время прошло, тема основательно прокисла и публика удовлетворилась этими двумя объяснениями, скорее, склоняясь ко второму.

Это потому, что россияне прекрасно знают, что собой представляет их любое следствие и что все легко подгоняется под официальную версию, но в данном случае был вариант «Б», в котором винить просто некого.

Мол, да – есть оружие, которого ни у кого нет, но оно капризное и может вытворить вот такую неприятную вещь.

Такой вариант оказался приемлемым, поскольку новое и не только новое оружие время от времени вытворяет подобные вещи.

Подлодки тонут, самолеты падают, ракеты взрываются. Ничего нового. Так и было решено, что если уж торпеда и не взорвалась по технической неисправности, то вернулась и жахнула подлодку. То есть, субмарина погибла от торпеды, а уже при каких обстоятельствах – не важно.

Но вот на эту тему пришлось взглянуть под иным углом зрения и совсем по другому поводу.

Мне на глаза попались рассуждения экспертов по военно-морскому оружию, в котором они рассуждали о том, почему ВМФ США уже 30 лет с того времени, как была получена первая информация о кавитационной сверхскоростной торпеде Шквал, ни куют, ни мелют.

В самом деле, если она такая скоростная, то она безусловно сдвигает баланс всех сил на море, а поскольку американский флот является самым крупным и обладающим самыми большими кораблями, он просто обязан как-то на это реагировать, но ничего подобного не произошло.

И вот оказывается, что когда был получен первый сигнал о том, что такое изделие у совка есть и какие физические принципы при этом применяются, американцы сразу стали отрабатывать создание аналога.

Поскольку в конце совка и после его развала информацию о военных разработках было не сложно добыть, то прототипы были созданы довольно быстро, и тогда стало понятно, что эффективность этого оружия может достичь приемлемых параметров только при использовании ядерной головной части, а для этого у американцев имелось избыточное количество ракет, которые долетят до цели в разы быстрее «Шквала».

В общем, торпеда с ракетным двигателем и кавитационной головкой, которая обеспечивала закипание воды вокруг головной части и тем самым, обеспечивала движение торпеды в газовом облаке, а не в воде, имела свои крупные минусы.

Дело в том, что толщина кавитационного пузыря, снижающего сопротивление воды, совсем небольшая и маневрирование торпеды в привычном современном смысле – невозможно просто потому, что при повороте, часть корпуса торпеды вываливается из пузыря и встречает то самое сопротивление воды, от которого ее пытались избавить, а это мгновенно выводит ее из строя.

Кроме того, современные торпеды имеют системы самонаведения, которые используют комбинацию активного и пассивного сонаров, но сам процесс кавитации создает такой жуткий фон, что сонары просто бесполезны.

Эти два фактора, сложенные воедино, говорят о том, что торпеда практически неуправляемая и выпускается по прямой. Максимум, что она может исполнить, отличное от прямой – очень пологую дугу. Но и дуга ей ни к чему, она просто не имеет возможности на что-то наводиться, поскольку сонары просто мертвы.

Именно по этой причине в самом начале разработки в 60-х годах, предполагалось, что торпеда выстреливается в примерном направлении цели и подрывается на каком-то расстоянии от нее. Поражение цели происходит не в результате прямого попадания, а за счет энергии ядерного взрыва, который происходит вблизи цели.

Собственно говоря, американцы эту тему забраковали именно по этой причине. Пока технологии не позволят установить на изделие эффективную головку самонаведения и пока не будут разработаны методы, обеспечивающие маневрирование торпеды, изделие не представляет интереса, если его боеголовка обычная.

Но отсюда следует, что выпущенный Курском Шквал просто физически не мог навестись не только на материнскую субмарину, но вообще – на что угодно. Более того, у нее нет физической возможности заложить такой вираж, чтобы вернуться в исходную точку.

Отсюда вывод. Россияне тщательно скрыли какой-то третий вариант, который может оказаться более позорным, чем все, о чем говорилось до этого момента.

По сути, теперь осталась только официальная версия, в которую не вписывается пробоина в корпусе.

Вот так они и живут.

Линия Обороны

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