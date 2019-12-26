Сирия собралась засудить США за разграбление нефти

Дамаск изучает возможность подачи в международный суд иска против Вашингтона в связи с расхищением сирийских нефтяных ресурсов, сообщила советник президента арабской республики Бусейна Шаабан в интервью телеканалу Al Mayadeen.
«Сирия рассматривает возможность подачи международного иска против Соединенных Штатов в связи с тем, что они воруют сирийскую нефть», – приводит ее слова ТАСС.
Шаабан также сообщила, что ее страна приступила к геологоразведочным работам на своих нефтяных месторождениях совместно с российскими компаниями.
В октябре президент США Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. РФ раскритиковала Вашингтон за «международный государственный бандитизм». Дамаск расценивает действия США как пиратство.
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Последнее: Дамаск изучает возможность подачи в международный суд иска против Вашингтона в связи с расхищением сирийских нефтяных ресурсов, сообщила советник президента арабской республики Бусейна Шаабан в интервью телеканалу Al Mayadeen. «Сирия рассматривает возможность подачи международного иска против Соединенных Штатов в связи с тем, что они воруют сирийскую нефть», – приводит ее слова ТАСС. Шаабан также сообщила, […]
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