Ребенок застрелил сестру во время игры с ружьем в Приморье

СК по Приморскому краю возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели в среду малолетней девочки от выстрела из ружья, с которым играл ее старший брат, рассказала старший помощник руководителя управления Аврора Римская.

«Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительной информации, ружье было оставлено дома без контроля. Его нашел один из двух малолетних детей и выстрелил в свою сестру», – передает ТАСС слова Римской.

По делу проводятся следственные действия, назначены экспертизы. По данным следствия, погибшему ребенку было четыре года.

«В квартире дома в одном из районов Приморского края обнаружено тело четырехлетнего ребенка с огнестрельным ранением в брюшной полости. <…> На месте происшествия проведен осмотр, изъято охотничье ружье. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что ружье было оставлено отцом семьи без присмотра. Следствие даст оценку небрежного хранения оружия.

Напомним, в июне 2017 года шестилетний мальчик в городе Вольск Саратовской области застрелил из ружья во время игры свою четырехлетнюю сестру.

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