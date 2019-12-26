Выступление на корпоративе 74-летнего Юрия Антонова оценивается в 15 миллионов рублей

Советский и российский эстрадный исполнитель, поэт и композитор Юрий Антонов чаще всего отказывается от частных выступлений. Однако, по словам продюсера Евгения Морозова, некоторые люди готовы выложить за участие 74-летнего артиста в корпоративе «круглую» сумму в 15 миллионов рублей, что в долларовом эквиваленте варьируется в районе 250 тысяч.
Морозов называет Юрия Антонова «самым дорогим» артистом отечественного шоу-бизнеса. Продюсер заметил, что за выступление на корпоративе ему готовы заплатить больше, чем кому-либо из коллег, но согласия от Юрия Михайловича добиться практически невозможно. Несмотря на предлагаемые высокие гонорары исполнитель, отличающийся непростым характером, отказывается от денег, «отговариваясь» возрастом.
Кстати, участие в корпоративе одной из самых известных звёзд украинской эстрады Софии Ротару оценивается в разы дешевле – в районе 60 тысяч долларов за концерт продолжительностью 40 минут. В «Песне года», по имеющимся данным, именитая певица вообще пела бесплатно, а вот относительно гонорара за появление в новогоднем «Голубом огоньке» вместо Пугачёвой на данный момент достоверная информация отсутствует.
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Последнее: Советский и российский эстрадный исполнитель, поэт и композитор Юрий Антонов чаще всего отказывается от частных выступлений. Однако, по словам продюсера Евгения Морозова, некоторые люди готовы выложить за участие 74-летнего артиста в корпоративе «круглую» сумму в 15 миллионов рублей, что в долларовом эквиваленте варьируется в районе 250 тысяч. Морозов называет Юрия Антонова «самым дорогим» артистом отечественного […]
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