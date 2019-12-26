В Японии казнили гражданина Китая

Смертный приговор в отношении китайского гражданина по имени Вэй Вэй, причастного к убийству японской семьи в 2003 году, приведен в исполнение в соответствии с распоряжением министра юстиции Японии Масако Мори, сообщили в ведомстве.
Казнь была осуществлена через повешение. Мужчина находился в камере смертников с 2011 года.
В 2003 году Вэй Вэй и еще двое китайских студентов ограбили и убили семью из четырех человек в городе Фукуока. Сам Вэй Вэй был сразу пойман японской полицией, передает ТАСС. Двое его сообщников смогли сумели скрыться в Китае. Там они были арестованы: одни из них казнен, другой получил пожизненный срок.
При нынешнем правительстве премьер-министра Синдзо Абэ приведен в исполнение уже 39-й смертный приговор.
Напомним, в июле 2018 года в Японии казнили основателя запрещенной в РФ экстремистской секты «Аум Синрике» Секо Асахару. Помимо Асахары казнены еще несколько руководителей секты, в их числе Киехидэ Хаякава, Томомаса Накагава и Есихиро Иноуэ.
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Последнее: Смертный приговор в отношении китайского гражданина по имени Вэй Вэй, причастного к убийству японской семьи в 2003 году, приведен в исполнение в соответствии с распоряжением министра юстиции Японии Масако Мори, сообщили в ведомстве. Казнь была осуществлена через повешение. Мужчина находился в камере смертников с 2011 года. В 2003 году Вэй Вэй и еще двое китайских […]
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