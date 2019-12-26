Названы распространенные ошибки при зарядке смартфона

Пользователь смартфона, оставляя его на ночь на зарядке, а также не отключая устройство от зарядки после достижения 100% емкости батареи, сокращает тем самым ресурс его аккумулятора, рассказал директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.
Как рассказал Шульте изданию Business Insider, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%. При этом эксперт посоветовал стараться заряжать гаджеты, к примеру, утром.
Как отмечает издание, все литий-ионные аккумуляторы так или иначе подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы, передает РИА «Новости». Кроме того, бережное отношение к батарее смартфона может не иметь какого-либо заметного эффекта в случае, если менять гаджет каждые два года или чаще.
Напомним, в июле эксперты Роскачества рассказали о способах, которые снижают риски взрыва аккумулятора смартфона.
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Последнее: Пользователь смартфона, оставляя его на ночь на зарядке, а также не отключая устройство от зарядки после достижения 100% емкости батареи, сокращает тем самым ресурс его аккумулятора, рассказал директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте. Как рассказал Шульте изданию Business Insider, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%. При этом эксперт посоветовал стараться заряжать […]
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