Названы распространенные ошибки при зарядке смартфона

Пользователь смартфона, оставляя его на ночь на зарядке, а также не отключая устройство от зарядки после достижения 100% емкости батареи, сокращает тем самым ресурс его аккумулятора, рассказал директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.

Как рассказал Шульте изданию Business Insider, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%. При этом эксперт посоветовал стараться заряжать гаджеты, к примеру, утром.

Как отмечает издание, все литий-ионные аккумуляторы так или иначе подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы, передает РИА «Новости». Кроме того, бережное отношение к батарее смартфона может не иметь какого-либо заметного эффекта в случае, если менять гаджет каждые два года или чаще.

Напомним, в июле эксперты Роскачества рассказали о способах, которые снижают риски взрыва аккумулятора смартфона.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Пользователь смартфона, оставляя его на ночь на зарядке, а также не отключая устройство от зарядки после достижения 100% емкости батареи, сокращает тем самым ресурс его аккумулятора, рассказал директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте. Как рассказал Шульте изданию Business Insider, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%. При этом эксперт посоветовал стараться заряжать […]