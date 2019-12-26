Названы лучшие подарки для автомобилистов на Новый год

Перед Новым годом для большинства людей самым актуальным вопросом становится выбор подарка, который не только понравится, но и сможет стать полезным для человека, которому предназначен. Аналитики АТЦ «Москва» на основе проведённого опроса среди своих клиентов определили лучшие презенты для автомобилистов к грядущим праздникам.

В большинстве случаев в качестве подарка для владельцев транспортных средств перед Новым годом покупается электроника. Также спросом накануне праздников пользуется комплекс по уходу за авто, или детейлинг. Часть покупателей приобретают для друзей или родственников наборы инструментов, а некоторые для автомобилистов приобретают выполненные из кожи чехлы в салон или автобоксы, особенно, если человек часто ездит на большие расстояния.

Интересуются россияне перед Новым годом и страховыми полисами. К примеру, для владельцев авто, планирующих в следующем году поездки за рубеж, приобретают Green Card, действие которой распространяется за пределы России.

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