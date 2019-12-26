Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Среди арестованного имущества земельные участки и объекты недвижимости Арсланова, общая стоимость которых составляет несколько млн руб. Арест имущества проведен в качестве обеспечительной меры по уголовному делу по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), в котором обвиняют замглавы Генштаба», – сообщил источник ТАСС.
Он добавил, что в сейчас Арсланов обжаловал в суде вышестоящей инстанции арест своего имущества. «Поэтому в силу решение об аресте не вступило», – сказал он.
Источник добавил, что Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС России, однако сейчас ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет.
Напомним, в октябре СМИ сообщили, что Главное военно-следственное управление СК РФ предъявило официальное обвинение Арсланову в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечаломь, что Арсланова якобы обвиняют в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках по делу «Воентелекома».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Материал дополняется
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Медики назвали 5 главных причин варикозного расширения вен / 24 декабря
- Названы главные конкуренты России по могуществу / 16 декабря
- Специалисты к 2022 году модернизируют истребитель-бомбардировщик Су-34 / 22 декабря
- Прически, как у звезд: комментирует топ-стилист Виола Пяк / 4 декабря
- Мнение: Издание «Новая газета» дезинформирует общество ложными публикациями / 19 декабря
- «Россия 1» показала нашумевшее «интервью» с Зеленским: скандальное видео / 15 декабря
- Диетолог объяснила, чем опасны фрукты после новогоднего застолья / 25 декабря
- Весь мир хохочет: Кремль угрожает Америке / 24 декабря