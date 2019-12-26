Вова, иди работай

Ну вот взять, например, новость о том, что небратья таки запустили железнодорожное сообщение с отжатым Крымом, и теперь пляжи Алушты будут ломиться от бледных и чаморошных тушек туристов из благоухающего Челябинска.
Что вот, по идее, должен по этому поводу сделать президент страны, у которой этот самый Крым отжали? Президент здорового человека.
Как мне кажется, по крайней мере, – выйти к журналистам с заявлением. В котором он, президент, выскажет своё личное отношение к данному факту.
Потребует правовой оценки соответствующих структур. Призовёт мировую общественность отреагировать на очередное нарушение державного суверенітету України. Подчеркнёт пренебрежение РФ нормами международного права.
Но мы ж выбрали не президента, а у3,14дня.
Причем, употребление слова «у3,14день» не отображает моё личное отношение к Владимиру Санычу (я бы не обошлась всего одним словом для этого). Я просто всегда называю у3,14днями людей, которые берут мои деньги и не выполняют заказанных работ.
Международная политика – прямая, непосредственная и основная РАБОТА, на которую подписался вышеозначенный у3,14день, когда взял булаву до рук.
Так вот хотелось бы спросить: денег дали, где же стулья?
Ты ж, бубочка интеллектуально облегченная и морально сморщенная, по два видосика на дню пишешь, когда ХОЧЕШЬ.
Из шкафчиков выпрыгиваешь, в баночку писаешь, просишь тебе поверить.
Но как только НАДО – фсё. Вова падает на спину и олицетворяет дохлого опоссума.
Эй, чувак, я – твой прямой работодатель. Звиздуй работу работать уже.
А то как-то странно получается.
«Відкриття залізничного сполучення РФ з анексованим Кримом через Керченський міст засудили у Європейському Союзі, а також в ООН», и только наш у3,14день булавоносный молчит, как рыба об лёд.
Нам Крым уже до звизды? Или ты только с волонтёрами бороться гаразд?
Первый поезд приехал в Севастополь через Крымский мост. Народ в полном экстазе. Например, одна пенсионерка решила расцеловать вагон pic.twitter.com/vc5YoWQyLx
— Лента.ру (@lentaruofficial) December 25, 2019
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