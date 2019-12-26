Израиль и сектор Газа обменялись ударами с неба: эвакуирован Нетаньяху

Израиль нанес ответный после запуска ракеты из сектора Газа вечером 25 декабря.

Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля. Так, военные атаковали несколько целей террористической организации ХАМАС в секторе Газа, включая военные комплексы этой организации.

«Атака была совершена в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа в направлении израильской территории вечером», – отчитались они.

Как сообщается в Telegram-канале «Дежурный по Израилю», вечером 25 декабря одна ракета была запущена из Газы и перехвачена «Железным куполом». Причиной запуска, судя по всему, стало нахождение премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху в Ашкелоне в рамках предвыборных мероприятий.

Политик в это время должен был выступать перед местными, его увели со сцены, но через некоторе время Нетаньяху вернулся и мероприятие продолжилось.

מטוסי קרב ומסוקי קרב של צה"ל תקפו מספר יעדי טרור של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, בהם מתחמים צבאיים של הארגון.



התקיפה בוצעה בתגובה לירי הרקטה מרצועת עזה לעבר שטח ישראל הלילה.



ארגון הטרור חמאס אחראי על הנעשה ברצועת עזה וממנה והוא יישא בהשלכות לפעולות כנגד אזרחי ישראל pic.twitter.com/8DnN065fp9

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 26, 2019

Gaza Under Attack right Now#Gaza. pic.twitter.com/EJrN4rd5Yi

— Mohammed Ali (@Mohamme59157135) December 25, 2019

Video shows Israeli occupation warplanes shelled a barbaric shelling in Gaza #Gaza #GazaUnderAttack pic.twitter.com/GzO0NpHZgv

— Ahmed Shameya⁦ (@AhmedShameya) December 26, 2019

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