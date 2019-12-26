Рособрнадзор решил отслеживать нарушения на ЕГЭ с помощью нейросетей

…анализируя поведение школьников по видео.

Рособрнадзор решил внедрить технологию машинного анализа видеотрансляций из аудиторий, в который проходит ЕГЭ, чтобы в режиме реального времени выявлять подозрительную активность на экзамене. Об этом сообщает Интерфакс.

«С развитием таких технологий как нейросети стало возможным выявление нарушений путем анализа поведения человека. В 2020 году планируется применение такой технологии „машинного зрения“ на видеозаписях из нескольких регионов Российской Федерации», — сказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Он отметил, если в аудитории будет происходить что-то необычное система сформирует «подозрение на нарушение» и запись с нужной минуты посмотрит наблюдатель.

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По его словам, в Рособрнадзоре также тестируют технологию распознавания лиц на ЕГЭ, чтобы не допустить ситуацию, когда экзамен за выпускника сдает другой человек. Кравцов пояснил, что технологию уже тестировали в восьми пунктах проведения экзамена в одном из российских регионов, после чего ее признанали «технически перспективной».

Источник: Новая газета

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