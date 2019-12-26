Мнение: Новый российский метод подавления инакомыслия: военная служба в Арктике!

Не могу молчать, но т.к. надо успеть написать до НГ еще 5 сценариев и четыре из них превратить в ролики — куда ж я полез с этим Ютубом — буду краток. Они реально дебилы. Может я доберусь до этого идиотизма более детально — но это ж каким надо быть мудаком, чтобы: 1) кося от армии, крича "Мы здесь власть" — удивляться, что тебя оформят служить, 2) другим дегенератам с женскими лицами (или даже с косметикой!) — выкладывать фотки и выходить "бастовать" к военкоматам (или Министерству Обороны, лень уточнять, вчера военкомы ржали, наверное, в голос) и, собственно, что меня порвало окончательно — быть журналистом Зе Нью Йорк Таймс и написать по этому поводу следующий трэш!



Некий Иван Нечепуренко пишет, очевидно, для своих собратьев по разуму и я даже не хочу обижать этим обезьян, потому что пишет он для демократов США. Цитирую:

"Ключевой союзник Алексея Навального, наиболее известного оппонента президента Владимира Путина, был задержан, быстро призван на военную службу и отправлен на отдаленную холодную базу ПВО ", — пишет The New York Times."Применив ряд способов в попытке заставить замолчать диссидента Алексея Навального и его соратников, российские власти на этой неделе попробовали кое-что новенькое: они задержали одного из его ключевых союзников, призвали его на обязательную военную службу и отправили в Арктику.

Вот в этом, ребята, вся эта, уж простите, пи…ватая наша оппозиция — от очень красивого и женственного бьюти-блогера или мальчика-одуванчика до некоего Нечепуренко — который походя заставил ржать всю Сибирь и весь Дальний Восток. Журналист из Зе Нью-Йорк Таймс — напугал русских холодом, епта!

Но это все — хорошие новости. Понимаете, да, кто там "власть" взять хочет? Оля "Конституция" — которая настолько же тупая, насколько не может сказать два слова подряд без запинки? Ей к логопеду и срочно — а она конституцию читает. В которой, кстати, обязанность служить — есть. Но, это, конечно, не для посетителей барбершопчиков и смузичшной.

В общем, я ржал в голосину вчера от того, что народ в Твиттере и Телеге писал — буду ржать сегодня. Навальный, ктати, чота куда-то пропал.

Дебилы, бл. (с).

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!

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