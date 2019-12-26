Мнение: Путин и миллиардеры

Путин пригласил в Кремль миллиардеров. Кого пригласил, те и пришли… Посидели, поговорили, расслабились… Потому что Путин предложил расслабиться. Так и сказал президент:

— … я предоставлю вам слово, вы выскажетесь в такой помпезно-официальной обстановке, а затем просто перейдём в соседний зал – уже в неформальных условиях, без средств массовой информации, без камер. Это всегда расслабляет и даёт возможность говорить откровенно и очень коротко… (отсюда)

Не могу представить такую встречу, например, Трампа. Если Трамп пригласит в Белый дом посидеть по-семейному одной большой толпой, расслабиться Гейтса, Цукерберга, Брина, Пейджа, Блумберга и прочих Баффетов да Безосов, миллиардеры-американцы, не сомневаюсь, не примут такое приглашение и, бросив все дела, не прилетят в Вашингтон……

Возможно, что Путин круче Трампа, хотя, думаю, куда более, что наши миллиардеры – чересчур государствозависимые, сегодня они миллиардеры, завтра – постояльцы Лефортово…

Так или не так?

На снимке: миллиардеры в гостях у Путина. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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