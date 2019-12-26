Военная полиция РФ заняла опорный пункт американцев в Сирии

Российские военные полицейские заняли оставленный американскими военнослужащими опорный пункт в поселке Телль-Самин, в стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих Ракку с центральной частью Сирии.
«К исходу дня подразделение будет размещено и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и [решать] задачи по обеспечению безопасности мирных жителей», – передает ТАСС слова офицера военной полиции Армана Мамбетова.
Об этом он сообщил после поднятия российского флага над пунктом.
Телль-Самин находится в 26 километров от Ракки, бывшей столицы террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Пункт расположился в здании бывшей школы, еще несколько дней назад его занимали военные США.
Сирийские власти подчеркивали, что, пока находился под американским контролем, боевикам удавалось провозить по указанным выше дорогам оружие и боеприпасы.
На прошлой неделе сирийские войска в присутствии российской военной полиции не пропустили американский конвой через КПП на северо-востоке Сирии.
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