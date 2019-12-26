Предполагаемый внебрачный сын Николая Цискаридзе Тимур Акперов планирует через суд установить отцовство

Некоторое время назад 19-летний Тимур Акперов из Азербайджана заявил, что является внебрачным сыном артиста балета и педагога Николая Цискаридзе. Молодой человек планирует в суде доказать правоту и установить отцовство.
Николай Цискаридзе к 45 годам построил успешную карьеру, добился известности, но вот семьи так и не создал. Бывший солист Большого театра не исключает вероятности встречи с «идеальной женщиной», вместе с которой воспитает детей. При этом не так давно стало известно, что у артиста уже, возможно, есть сын, рождённый вне брака. Тимур Акперов говорит, что отец бросил его мать, а воспитанием парня занимался совсем другой мужчина. Узнав об этом предполагаемый сын Цискаридзе рассорился с семьёй и его выгнали из дома.
По словам Акперова, недавно у него диагностировали онкозаболевание, но даже после этого мать не оказывает поддержки, а вероятный биологический отец отказывается общаться и внёс его в «чёрный список». Молодой человек не намерен сдаваться, так как считает, что Цискаридзе обязан оплатить ему как минимум лечение, а потому он намерен через суд установить истину и доказать отцовство артиста.
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Последнее: Некоторое время назад 19-летний Тимур Акперов из Азербайджана заявил, что является внебрачным сыном артиста балета и педагога Николая Цискаридзе. Молодой человек планирует в суде доказать правоту и установить отцовство. Николай Цискаридзе к 45 годам построил успешную карьеру, добился известности, но вот семьи так и не создал. Бывший солист Большого театра не исключает вероятности встречи с […]
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