Устроившего провокацию с языком Лукашенко поймали за руку

Чем меньше у Александра Лукашенко останется простора для маневров на переговорах по вопросам интеграции России и Белоруссии, тем громче в белорусском обществе звучат слова о необходимости культурного обособления от восточных соседей. Примечательно, что формально разговор ведется о культивировании белорусского языка, однако этот вопрос далеко не так важен.
«Большинству
населения Белоруссии белорусский язык не нужен. По опросам агентства Gallup 92% населения
Белоруссии предпочитают и считают родным русский язык», – отметил Богдан Безпалько. В разговоре с «Дни.ру» он заметил, что для изменения этого мнения власти используют подконтрольные СМИ. «Внедряют
определенную национальную идентичность. То есть белорусов убеждают, что они
другие и у них поэтому родной язык тоже другой», – подчеркнул политолог.
«Это выбор определенной идеологии», – уверен эксперт.
Богдан Безпалько отметил, что когда в белорусских музеях меняют таблички на написанные на белорусском, куда важнее то, что в них содержится не дословный перевод а новая интерпретация истории. «Ведь не зря же сам Лукашенко на чисто русском языке объяснял
Токаеву, что «это не наша война» и что «мы ходили всю жизнь свою под плеткой».
Это и есть очень упрощенная, колхозная, но интерпретация вот такая –
местечковая, общей истории», – объяснил он.
Также проводится белорусизация топонимики, когда русский язык банально остается за бортом. «Можно
увидеть надписи в Минске на китайском, на белорусском, причем иногда даже на
какой-то идиотской латинице, но не на русском. Вот известный пример – это
вокзал «чугуначный», – напомнил политолог.
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«Белорусизируется
культура. И вот опять же, эти процессы нельзя назвать исключительно
лингвистическими. Это именно создание новой идентичности», – подчеркнул Богдан Безпалько.
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Последнее: Чем меньше у Александра Лукашенко останется простора для маневров на переговорах по вопросам интеграции России и Белоруссии, тем громче в белорусском обществе звучат слова о необходимости культурного обособления от восточных соседей. Примечательно, что формально разговор ведется о культивировании белорусского языка, однако этот вопрос далеко не так важен. «Большинству населения Белоруссии белорусский язык не нужен. По […]
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