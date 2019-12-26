Мнение: Письмо: «Открылся совершеннейший космос»

В большой короне человек почти безумен, а его иллюзии могут быть на грани галлюцинаций.

Кажется, что таким людям нужен не психолог, а психиатр.

Но нет у них психического заболевания. Хватает большой короны.

x_polay_x

Добрый день, Эволюция.Спасибо за возможность читать вашу рубрику, больше всего, на меня подействовало ваше высказывание по теме имиджа, когда вы говорили, что мало найдется женщин, которые бы целую неделю ходили в одной кофте.

(Я не помню, к чему я этот пустяк написала и писала ли вообще. Но сразу видно ведущий баг автора, Ученицу. Векторную, с Училкой)

Сейчас я получаю совершенно иное чем раньше удовольствие от занятий своим имиджем, на этом пути мне встречаются интересные люди, например, ****** и все остальные женщины, бизнес которых она поддерживает.

(Фамилию неведомой мне тетки я убрала)

Предлагаю для разбора нижеследующее письмо.

Мне 47, ваш блог читаю около 2 лет. Начала читать, когда после 27 лет совместной жизни муж сказал мне, что хочет со мной развестись. Отчаянно пыталась спасти свой брак, но ничего не получилось.

У меня двое детей, старшему 25, он активно пытается покорять Америку, младшему 12, мое солнышко, мой оболтус, у которого мама всегда во всем виновата, что носки куда-то делись, что в школу проспал, домашку не сделал, костер под дождем не развел, и зарядка от телефона занята.

(Автора бросил муж, старший сын обособился, у младшего — переходный возраст. И на почве всего этого ей стал нужен новый объект для слияния)

История с А началась через полгода после развода. Движимая стремлением полностью самостоятельно обеспечивать расходы своего семейства, устроилась на новую работу.

(Своим семейством она называет себя и младшего сына. Хотя наверняка на него дает деньги его отец)

А производил впечатление, грамотного, умного, веселого, неуравновешенного, резкого в общении, страстно желающего построить собеседника под себя. Вообщем, мальчишка на 15 лет младше меня, да моя СЗ как нового человека в коллективе была не высока. Были конфликты, старалась держать равновесие между рабочими интересами и его сложным характером.

(Она спроецировала на А. своего старшего сына и ушедшего мужа вместе, надела на него все колпачки и начала растить свою и без того большую корону)

Но как-то случилось чудо, я пребывала в приподнятом настроении, казалось возрождаюсь из руин, казалось, что я желанная, нужная, любимая, прекрасная, состояние это не было связано с А, оно было связано с другими людьми. В какой-то момент открылся совершеннейший космос, и этот космос упал на того человека, который был рядом. Мы сидели с А в 2 метрах напротив друг друга.

(Магия короны)

А назвал это колдовством, сказал, что колдовства очень много, и пытался понять, считаю ли я его виноватым.

Я сделала вид, что ничего не происходит. Но наркотик был очень сильный, я понимала, что я не могу уже рассматривать А как просто зарвавшегося мальчишку. Написала ему письмо, что он хороший и умный, что если он 2 недели не будет на меня ругаться, я куплю ему шоколадку. А ничего не ответил, но письмо подействовало, и он взял себя в руки, примерно полгода мы действительно не ругались, хотя шоколадку я честно отдала ему через 2 недели. Но наркотик продолжался.

(Наркотиком она называет свой сексуальный транс. И уверена, что сама очаровала хищный торт, а не только им очаровалась)

Я надеялась, что все рассосется, так как А выглядел вполне счастливым в семейной жизни. Дни складывались в недели, недели в месяцы, никаких разговоров об этом не было, мы просто сидели друг на против друга, общались много, но только по работе. Семейная жизнь А треснула, он страшно переживал, хотя и делал вид, что все это по его желанию. Мне было его жалко, хотелось как-то поддержать. Чем закончилась эта история, не знаю, А в какой-то момент перестал с детской непосредственностью транслировать на окружающих все, что с ним происходит.

(Интересно, что все сбрендившие под короной и выдумавшие себе из ничего историю любви всегда видят доказательство в том, что «ничего не происходило». Это ведь подозрительно, когда ничего не происходит. Конечно это все для отвода глаз)

Были длинные праздники, всякие заморочки, наркотик отпустил и месяц примерно ничего вообще не было. Я решила, что все прошло и расслабилась.

Но как-то А пришёл на работу очень расстроенным, и мне стало его жалко. Наркотик вернулся, я поняла, что так просто от этого не избавлюсь, с этого момента, видимо, пошел отрыв от реальности.

(Как-то ему удалось огородиться от этой влюбленной тетки, замкнуться в себе, вопреки своей общительности, и она немного отстала. Но потом все началось заново)

Я на рисовала А валентинку на 14 февраля, он внешне выглядел обрадованным, пошутил, но ничего конкретного мне не сказал. Я ощутила себя опустошенной, ожидала какого-от ответа, с этого момента, видимо, начала расти корона. Она кормилась вежливостью и предупредительностью со стороны А, наркотиком, который стал проявляться реже, но все еще достаточно сильно, и твердой уверенностью, почерпнутой из этого блога, что если не ругаться, и вкладываться в отношения, то твоя СЗ должна расти.

(В «этом блоге» Ученица черпает знания насчет своих воображаемых отношений. Но если вкладываться в корону, она действительно растет)

Падение короны произошло неожиданно. Как представитель заказчика я должна была принимать у команды А работу, выставила ряд замечаний, ничего вообще-то выходящего за рамки моих обязанностей. Но у А поджимали сроки, и он начал меня прогибать, не считаясь ни с чем. Я была в шоке, полдня меня душила нервная истерика, успокоиться удалось только поздно вечером, открыла Пелевина на первом попавшемся месте, прочитала как бэтман проводил душу усопшего в место, где ей ничто не угрожает, и все как-то рассосалось.

(Магия)

После этого случая А так никогда и не стал больше вежливым и предупредительным. Несколько дней он срывался на пустом месте, потом успокоился, и даже пытался оправдывать свое поведение, я никак не реагировала на оправдания. Наркотик продолжался, но корона больше не отрастала у меня слишком большой, поэтому грубость со стороны А не задевала так сильно. Было видно, что бурное проявление наркотика пугает А, и он пытается с этим бороться.

(Я думаю, тут она права. Бурное проявление наркотика в ней стало очень напрягать бедного А)

На работе было неспокойно, я попала в трудную ситуацию, А его ребята меня выручили. Была ситуация, когда судьба их команды была в моих руках и я сделала все возможное, чтобы соблюсти их интересы. А бесился страшно, когда от меня что-то зависело, и он понимал, что со мной надо считаться.

Был совершенно феерический разговор, когда я уходила в отпуск, и надо было договориться с А, что они возьмут на себя часть задач. Сказала говори, что ты хочешь, и полтора часа слушала какая я ужасная, что я должна исправляться, что я неправильно себя веду, что меня такую трудно терпеть, и полслова вставить в этот поток сознания было невозможно, до того момента, как А не начал мне доказывать, что конкретные мои вполне безобидные слова по работе являются признаком неуважения и агрессии к нему и его команде.

Я сказала, что это неправда, что я к ним ко всем очень хорошо отношусь, и к нему в частности. Как ни странно, он ответил, что тоже ко мне очень хорошо относится и спросил какие у меня к нему претензии, сказала, что ничего говорить ему не буду, и он начал бурно требовать, чтобы я высказывала претензии. Время кончалось. За 20 минут были обсуждены все необходимые вопросы по задачам.

Не спокойствие по работе продолжалось, стало понятно, что наши команды разъедутся по разным этажам. Это событие совпадало с отъездом моего старшего сына, мне казалось, что мир рушится. Написала письмо А, с предложением поговорить, он не ответил. Из вскользь оброненных слов в разговорах не со мной я поняла, что у А кто-то есть и он всерьез планирует детей.

Это помогло мне взять себя в руки. Мысленно пожелала счастья, удачи во всех планах сыну и А. Стала вечерами смотреть корейскую дораму про императрицу Ки. Мысленный диалог почти полностью переключился на сериал, и стало как-то легче.

По поводу отъезда сына поплакала немножко, переезд А никаких отрицательных эмоций не вызвал, на какое-то время стало легче общаться по работе, потом срывы начались снова. Хотела привести для разбора один из наших последних диалогов по скайпу, его писать отдельно не надо, просто скопировать, но он очень длинный.

(Хорошо что поленилась)

Скоро Новый год, хочется создать всем праздничное настроение.

Нарисовала открытку для демонстрации одной своей идеи. Психология относительно молодая наука, и ей сложно состязаться в качестве пути совершенствования личности с древними духовными практиками, дзэном, йогой или учениями древних индейцев Мексики. Но она может вполне преуспеть в научно-медицинской экстренной помощи пострадавшим, ведь в основном человек обращается к медикам и психологам, когда у него что-то не ладно.

Моя проф деформация подсказывает мне что медицина и психология стоят на пороге великой автоматизации, когда компьютерные экспертные системы заменят живых людей, никому не надо будет превращать свою жизнь в помойку чужих несчастий.

Хотела для примера сама написать простенькую тестилку на flash для определения уровня развития личности, но в психологии не настолько сильна. Поэтому ограничилась рисованием скетчей и цитированием поэтов, живших тысячу лет назад.

(Дальше она привела ссылку на плагиат из меня. Изобразила рапанов, рыб, русалок, рыбаков и написала там какую-то ересь. Ученицы, хватит воровать у меня. А если воруете, то не добавляйте от себя ничего, сил нет читать пургу. Но вы, друзья, должны увидеть, что в основе безумия автора стоит именно ее грандиозность во всех сферах жизни и уверенность в собственном авторитете. И ничего более. Немного скромности, и адекватность к ней вернулась бы)

Источник: Эволюция

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Последнее: В большой короне человек почти безумен, а его иллюзии могут быть на грани галлюцинаций. Кажется, что таким людям нужен не психолог, а психиатр. Но нет у них психического заболевания. Хватает большой короны. x_polay_x Добрый день, Эволюция.Спасибо за возможность читать вашу рубрику, больше всего, на меня подействовало ваше высказывание по теме имиджа, когда вы говорили, что […]