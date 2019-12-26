Алексей Ягудин охарактеризовал именитых фигуристов: «Медведева – сила, Загитова – персик»

26.12.2019, 6:04, Разное

Четырёхкратный чемпион мира, золотой призёр Олимпиады-2002 Алексей Ягудин в одном из недавних интервью охарактеризовал именитых российских и мировых фигуристов. Так, Евгению Медведеву он назвал «силой», а Алину Загитову – «персиком».
Прославленного отечественного тренера Татьяну Тарасову, воспитавшую немало чемпионов, Алексей Ягудин сравнил с Великой Китайской стеной, говоря, что она точно так же, как символ Поднебесной, защищает своих воспитанников и делает всё для достижения спортсменами высоких целей. 25-летний японский фигурист-одиночник Юдзуру Ханю похож, по мнению коллеги, на мишку Тэдди, а вместе с американцем Нэтаном Ченом – два бога и гения фигурного катания. Недавно объявившей о паузе в выступлениях Загитовой спортсмен в качестве характеристики выбрал персик, а Медведеву считает – настоящей силой.

Кстати, после заявления 17-летней Загитовой о приостановлении участия в крупных спортивных соревнованиях Алексей Ягудин сказал, что она взрослый человек и имеет полное право самостоятельно распоряжаться жизнью. Фигуристка чуть позже пояснила, что ни в коем случае не планирует уходить из большого спорта и продолжит тренировки, а в дальнейшем намерена всё так же представлять Россию и добиваться призовых мест, информирует «Teleprogramma».



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Последнее: Четырёхкратный чемпион мира, золотой призёр Олимпиады-2002 Алексей Ягудин в одном из недавних интервью охарактеризовал именитых российских и мировых фигуристов. Так, Евгению Медведеву он назвал «силой», а Алину Загитову – «персиком». Прославленного отечественного тренера Татьяну Тарасову, воспитавшую немало чемпионов, Алексей Ягудин сравнил с Великой Китайской стеной, говоря, что она точно так же, как символ Поднебесной, защищает […]

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