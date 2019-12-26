Мнение: Тоталитарные календари на 2020-й год

26.12.2019, 5:54, Разное

Ежегодная подборка тоталитарных календарей на 2020-й год. Это одна из старейших рубрик "Рупора Тоталитарной Пропаганды", которая неизменно выходит в конце года.
Как обычно, скачиваете календарь в высоком разрешении, печатаете, вешаете дома или на работе, радуя коллег или домочадцев.
Календари используют работы художника Дмитрия Малкина. Из новинок — теперь на календари добавлены автографы исторических деятелей.

Скачать все календари в высоком разрешении пригодном для печати можно вот здесь https://swalker.org/news/4222-totalitarnye-kalendari-na-2020-god.html (просто скачиваете архив)
В разное время из этой серии вешал дома Дзержинского, Сталина, Берия. Все отлично смотрелись, особенно Лаврентий Павлович и Феликс Эдмундович.

Также рекомендую вот этот календарь.

Про него уже писал вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5428560.html
Мне его изготовители прислали в подарок — очень крутая полиграфия.
Заказать можно здесь https://ruszamir.ru/catalog/kalendar-stalin-zabytoye-naslediye-na-2020-god/

И вот еще годный вариант, с отличными цитатами, причем авторы заморочились и взяли не только наиболее известные цитаты.
Заказать можно здесь https://ruszamir.ru/catalog/kalendar-s-tsitatami-stalina-2020/

А вот заграничный вариант.

Их можно заказать тут https://aliexpress.ru/i/4000097277560.html (от 100 до 145 рублей)

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Ежегодная подборка тоталитарных календарей на 2020-й год. Это одна из старейших рубрик "Рупора Тоталитарной Пропаганды", которая неизменно выходит в конце года.Как обычно, скачиваете календарь в высоком разрешении, печатаете, вешаете дома или на работе, радуя коллег или домочадцев.Календари используют работы художника Дмитрия Малкина. Из новинок — теперь на календари добавлены автографы исторических деятелей. Скачать все календари […]

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